Полнолуние, суперлуние и голубая Луна в одну ночь - в следующий раз такое произойдет через 13 лет: "Суперлуние можно будет увидеть в ночь с 19 на 20 августа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Над Землей взойдет "Осетровая Луна" - названная так еще индейцами доколумбовой Америки. Сочетание суперлуния и "Голубой Луны" - редкое явление, которое бывает раз в 15-20 лет. Из-за суперлуния спутник Земли будет казаться на 14% больше и на 30% ярче. "Голубую Луну" будет отлично видно даже без астрономических приборов.

При этом следующая "Голубая Луна" ожидается только в мае 2027 года, а в сочетании с суперлунием - в январе и марте 2037 года. Такое совпадение астрономических событий в один день может серьезно сказаться на самочувствии людей, чувствительных к лунным фазам".

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