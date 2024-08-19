В США разрабатывают препарат для борьбы со старением

Американские ученые испытывают на собаках лекарственное средство, которое может замедлять их старение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу одно из подразделений телекомпании ABC.

Препарат, созданный в результате сотрудничества главы компании Telomir Pharmaceuticals Кристофера Чапмена и специалиста из Кливлендской клиники Майкла Ройзена, уже успешно протестировали на двух пожилых собаках - немецкой овчарке с раком в терминальной стадии, а также ньюфаундленде с артритом. Как утверждают их хозяева, состояние обоих животных значительно улучшилось в краткие сроки.

Благодаря новому лекарству организм начинает воспроизводить стволовые клетки и может "буквально помолодеть", отмечает ABC. Сейчас в испытаниях принимают участие 10 собак. Результаты исследования представят в начале следующего года. Клинические испытания на людях могут также начаться в 2025 году.

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