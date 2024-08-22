Новый долгожитель мира раскрыл секрет долголетия

116-летняя жительница Японии Томико Итоока, которая является сейчас самой старой женщиной и старейшим человеком в мире, поделилась секретом своего долголетия. Как передает Day.Az, об этом пишет GWR.

Томико живет в доме престарелых в городе Ашия с 2019 года, а до этого до 110 лет жила дома с двумя дочерьми.

По словам ее опекунов, несмотря на плохой слух, она четко общается и регулярно выражает им благодарность. Ее любимая еда - бананы, а каждое утро она пьет кальпис - молочный кислый напиток.

После смерти мужа в 1979 году Томико продолжала жить сама в префектуре Нара, где ей нравилось часто подниматься на гору Нидзе. Кроме того, она смогла дважды покорить 3000-метровую гору Онтаке.

В свои восемьдесят лет Томико дважды совершила паломничество Сайгоку Каннон (путешествие в 33 буддийских храма в регионе Кансай), а также в возрасте 100 лет смогла подняться по каменной лестнице храма Асия без палочки.

Эти длинные пешие прогулки и являются секретом ее долголетия, говорится в статье.

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