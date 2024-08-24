Ученые выяснили, как совместный сон с родителями влияет на психику детей

Совместный сон с родителями не влияет на психологическое развитие младенцев. Это показало исследование, опубликованное в журнале Attachment & Human Development (AHD), передает Day.Az.

Ученые проанализировали данные почти 17 тысяч младенцев из Британии. За их здоровьем следили в течение 11 лет. Дети, которые спали в одной кровати с родителями в возрасте девяти месяцев, не страдали от психических расстройств (депрессии, тревожности), эмоциональных (агрессии), поведенческих проблем (гиперактивности) или физических болезней.

Практика совместного сна вызывает споры, поскольку некоторые эксперты ранее считали, что она негативно влияет на развитие детей. Однако другие говорят, что она помогает и родителям, и детям, поскольку они находятся рядом во время кормления, и если они просыпаются ночью.

"Несмотря на продолжающиеся дебаты о возможном долгосрочном вреде и преимуществах совместного сна, на эту тему проводилось мало научных исследований. Родители могут быть уверены, что при условии соблюдения мер безопасности совместный сон вряд ли окажет какое-либо негативное влияние на эмоциональное и поведенческое развитие детей", - отметили ученые.

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