Парад планет удивит жителей Земли

Шесть планет и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром в среду, 28 августа, условный парад займет на небе сектор в границах около 160 градусов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В среду, 28 августа на утреннем небе выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна", - говорится в сообщении.

По данным источника, шесть планет и спутник Земли будут находиться по одну сторону от Солнца. При ясной погоде часть участников парада земляне смогут увидеть невооруженным глазом, тогда как остальные удастся рассмотреть только при помощи мощного бинокля или телескопа.

Специалисты сообщают, что наблюдать Марс, Юпитер, Уран, а также Нептун и Сатурн можно будет с полночи до рассветных часов. В конце месяца на утреннем небе после 04:00 по московскому времени начинает появляться Меркурий.

До этого руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что 28 февраля 2025 года земляне смогут увидеть большой парад планет. Эксперт отметила, что на небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

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