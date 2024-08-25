Пауки используют "переключенных" светлячков как приманку для добычи
Ученые из Хуачжунского сельскохозяйственного университета (Китай) показали, что пауки-кругопряды заманивают в свои сети светлячков и переключают их световые сигналы, чтобы заманить в паутину новую добычу.
Как передает Day.Az, работы опубликована в журнале Current Biology.
Ученые наблюдали за поведением свободно летящих светлячков Abscondita terminalis. Как показало исследование самки и самцы по-разному передают сигналы о готовности к спариванию. Самцы включают на брюшке два "фонарика", а самки - один.
Ученые обратили внимание, что в паутину пауков-кругопрядов Araneus ventricosus попадают почти исключительно самцы. Это показалось довольно странным. Когда исследование было расширено - результаты подтвердились и выяснился неожиданный факт.
Когда светлячок попадает в паутину, и на паутине сидит паук, он кусает светлячка, но не убивает. Последствиями такого укуса становится выключение одного фонарика на брюшке самца. После этого светлячок мигает только одним фонариком и в темноте становится неотличим от самки. Этот сигнал привлекает других самцов, они летят на сигнал и попадают в паутину.
Если светлячок не мигает, паук его трогает, по крайней мере сразу после попадания в паутину.
Соавтор работы энтомолог Синьхуа Фу говорит: "Пойманные самцы светлячков передают ложные сигналы, которые заманивают других самцов в паутину".
Сейчас ученые разбираются, как именно работает укус паука, чтобы выяснить механизм, который переключает сигнал. Возможно, за такое переключение отвечает состав яда или сам факт укуса.
Как отмечают ученые, пауки-кругопряды вообще большие мастера манипуляций. Пауки рода Cyclosa строят из мертвых насекомых и мусора муляж в форме паука в центре паутины: их цель прямо противоположная - отпугивать других хищников, а не заманивать добычу. Такая изощренная тактика привлечения жертв, как у Araneus ventricosus, описана впервые.
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