Сегодня состоится парад планет

Шесть планет и спутник Земли образуют условный парад планет утром 28 августа, выстроившись по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов.

Некоторые из них будут видны накануне, поэтому вести наблюдение лучше с 22:00 по бакинскому времени 27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

Все планеты, кроме Венеры, расположатся на небосводе Земли по одну сторону от Солнца и будут видны одновременно. В восточной части неба окажутся Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, на юго-западе - Нептун и Сатурн.

"При ясной погоде все планеты, кроме Нептуна и Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом. Однако Меркурий будет достаточно сложно отыскать - его видимость составляет менее часа, он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль", - пояснили в организации.

Планеты окажутся в секторе около 160 градусов - слишком большом, чтобы уверенно назвать явление парадом планет, однако позволяющем отнести его к условным парадам. Сам этот термин не относится к научным и служит популяризации астрономии, напомнили в планетарии.

"Наблюдение планет можно начать заранее. Первыми, после 22:00 27 августа, взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп), а после полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна. Меркурий взойдет на рассвете после 05:15 из-за восточного горизонта", - пояснили в пресс-службе организации.

О парадах планет

Парад планет наблюдается, когда несколько видимых невооруженным глазом планет оказываются достаточно близко друг к другу и видны (либо не видны, если находятся вблизи Солнца) в узком (20-30 градусов) секторе неба. В малом параде участвуют четыре планеты, большой включает в себя пять и более планет. Малые парады происходят примерно каждые 20 лет, большие парады - гораздо реже.

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На вечернем небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а рядом с ними (восточнее) яркие Юпитер и Марс. Все семь планет окажутся по одну сторону от Солнца.