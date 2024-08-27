Ученые создали «губку» для углекислого газа из биополимера

Американские ученые из Инженерного колледжа FAMU-FSU создали новый биополимер, способный захватывать углекислый газ (CO 2 ). Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основой для материала стал лигнин - органическая молекула, которая служит главным компонентом древесины и других растений.

По словам авторов разработки, один грамм биополимера может впитать около 47 миллиграммов чистого углекислого газа или поглотить 26 миллиграммов CO 2 из окружающего воздуха.

При нагревании состав выделяет углекислый газ в объемах, зависящих от температуры. Высвобождение CO 2 начинается при 60°C и обычном давлении.

Ученые отметили, что системы на основе полимера могут вытягивать углекислый газ, а затем выпускать его для использования в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

"Наши испытания показали, что структура этого материала остается неизменной даже после многократного использования, что делает его многообещающим инструментом для сокращения выбросов углерода", - уточнили создатели биополимера.

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