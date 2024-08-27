102-летняя женщина прыгнула с парашютом в свой день рождения

Манетт Бейли, жительница графства Суффолк, отпраздновала свой 102-й день рождения необычным образом - она прыгнула с парашютом, став старейшей парашютисткой Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Sky News.

Этот смелый поступок Манетт совершила ради благотворительности, стремясь собрать 30 000 фунтов (около 67 000 манатов - ред.) для нескольких организаций. На данный момент ей удалось собрать уже 9 000 фунтов (около 20 000 манатов - ред.).

Прыжок Манетт мог быть отменен из-за погодных условий, но в итоге его просто перенесли на более раннее время. Несмотря на волнение, 102-летняя парашютистка оставалась спокойной и собранной. "Нужно просто продолжать двигаться вперед и делать то, что задумано", - сказала она перед прыжком.

Когда дверь самолета открылась, Манетт поняла, что пути назад нет. Она закрыла глаза, почувствовав, как ее ноги подкосились, и прыгнула. "Это было похоже на туман", - описала она свои ощущения. После приземления Манетт заявила, что чувствует себя так, будто ее миссия выполнена. За прыжком наблюдали более 50 человек, включая семью и друзей отважной женщины.

Манетт Бейли - удивительный пример активного долголетия. В свои 102 года она до сих пор водит машину и занимает активную общественную позицию. По ее словам, секрет долголетия заключается в поддержании физической и умственной активности, а также в общении.

Старейшим парашютистом в мире является американец Альфред Блашке, который попал в Книгу рекордов Гиннесса в мае 2024 года, совершив прыжок в возрасте 106 лет и 327 дней. А самой пожилой парашютисткой в истории была американка Дороти Хоффнер, чей рекордный прыжок состоялся в октябре 2023 года, всего за десять дней до ее смерти.

Отметим, что недавно Орландо Блум и Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан на отдыхе.

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