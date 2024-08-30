Создана тонкая как волос батарея

Американские специалисты создали миниатюрную батарею для питания медицинских нанароботов. Об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на исследование Массачусетского технологического института (MIT) в США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые спроектировали аккумулятор, который можно было бы использовать в компактных роботах или для питания медицинской техники. Батарея способна накапливать энергию благодаря химической реакции.

Получившийся в лаборатории MIT аккумулятор имеет длину 0,1 миллиметра и толщину 0,002 миллиметра, что сопоставимо с толщиной человеческого волоса. Батарея имеет цинковую основу: при контакте с кислородом происходит реакция, из-за чего вырабатывается ток напряжением 1 вольт.

По словам специалистов, этого достаточно, чтобы питать энергией небольшие механизмы, датчики или микросхемы. Профессор и соавтор исследования Майкл Страно заметил, что крошечные роботы с батареей нового типа могут длительное время автономно выполнять полезные функции. Это отличает их от роботов-"марионеток", которые нуждаются в постоянной подзарядке с помощью солнечого света или лазера.

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