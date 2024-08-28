В лунном грунте нашли воду

Ученые из Китая сообщили, что обнаружили следы воды в образцах лунного грунта, которые были собраны китайским лунным зондом "Чанъэ-5". Результаты исследования опубликовал журнал Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 году лунный зонд "Чанъэ-5" завершил свою миссию, вернув на Землю образцы горных пород и грунта с Луны. Ученые использовали инфракрасный детектор, чтобы проанализировать образцы, это позволило выявить наличие следов воды.

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