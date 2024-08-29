Обнаружен новый сверхяркий квазар

Международная группа астрономов под руководством ученых Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) обнаружила новый сверхъяркий квазар, получивший обозначение eFEDSJ0828-0139. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Квазары представляют собой активные ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами, и отличаются чрезвычайно высокой светимостью. Новый квазар eFEDSJ0828-0139 характеризуется высокой скоростью звездообразования, а его черная дыра аккрецирует массу со сверхэддингтоновской скоростью.

Для подтверждения открытия команда использовала данные инструмента eROSITA на борту космического аппарата "Спектр-РГ". Также проводились оптические спектроскопические наблюдения с помощью телескопа Seimei и анализ распределения спектральной энергии на основе данных наблюдений в рентгеновском и субмиллиметровом диапазоне, полученных с телескопа Джеймса Клерка Максвелла (JCMT).

Исследование показало, что масса сверхмассивной черной дыры составляет приблизительно 620 миллионов солнечных масс, а инфракрасная светимость квазара достигает 68 триллионов солнечных светимостей. Отношение Эддингтона составляет 3,6, что указывает на его гиперяркость и высокую скорость аккреции. Кроме того, астрономы установили, что галактика, где находится eFEDSJ0828-0139, обладает чрезвычайно высокой скоростью звездообразования, которая составляет не менее 1000 солнечных масс в год.

Авторы исследования заключают, что eFEDSJ0828-0139 находится на стадии активного роста сверхмассивной черной дыры и ее родительской галактики, что подтверждает гипотезу о совместной эволюции галактик и черных дыр. Они также подчеркивают, что с помощью будущих наблюдений можно будет обнаружить еще больше подобных объектов.

Сверхэддингтоновская скорость относится к способности квазара поглощать материю, преодолевая предел Эддингтона, когда давление излучения начинает отталкивать притягиваемое вещество. Именно это явление может быть причиной быстрого роста сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Отношение Эддингтона - это отношение болометрической светимости (общей светимости) к максимальной светимости, вызванной аккрецией.

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