Как древние египтяне доставляли гигантские камни для пирамид?

Международная группа археологов из Египта, Австралии и США обнаружила давно засыпанный рукав реки Нил, проходивший рядом с более чем 30 пирамидами в египетской Гизе. Ученые полагают, что его использовали для доставки многотонных каменных блоков при знаменитых строительстваах гробниц фараонов. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как выяснили специалисты, канал длиной около 64 километров на протяжении тысячелетий был скрыт пустыней и сельскохозяйственными угодьями. Его существование объясняет, почему 31 пирамиду возвели цепочкой именно в этом месте между 4700 и 3700 лет назад.

Археологи предполагали, что древние египтяне могли перевозить массивные блоки для строительства пирамид по воде, однако никто не знал, где именно располагался этот канал.

Команда обнаружила древнее русло с помощью радиолокационных спутниковых снимков. Открытому рукаву Нила дали имя Ахрамат, что означает "пирамиды" на арабском языке.

По словам ученых, у многих пирамид существовали специальные пути, ведущие к речным гаваням. Тела фараонов также доставляли на лодках к их усыпальницам.

Специалисты считают, что со временем Ахрамат обмелел во время сильных засух и был занесен песками. Из-за этого последующим династиям правителей Древнего Египта пришлось строить пирамиды в других местах.

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