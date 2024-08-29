Китайские ученые назвали способ защиты Земли от астероидов

Группа исследователей из Китая из Института Пекина по проектированию систем космических аппаратов заявила, что в случае сближения большого астероида с Землей остановить его столкновение можно будет только с ядерным оружием.

По словам заместителя главного конструктора китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны "Чанъэ-3" Чжан Хэ, риск столкновения Земли с большим астероидом очень вырос на фоне прежних показателей. По последним данным, астрономы выявили около 30 тыс. астероидов, но это может быть "верхушкой айсберга".

Чжан Хэ проанализировал эффективность различных способов изменения траектории полета небесных тел. Среди них - кинетическое воздействие, лазеры, теоретическая установка на поверхности опасных астероидов ракетных или плазменных двигателей.

Ученые пока пришли к выводу, что кинетическое воздействие может быть полезным, если речь идет об астероидах диаметром не более 140 метров. Но даже если будет известно о существовании опасного небесного тела за полвека до возможного столкновения с планетой, то такой способ будет эффективным только для небесных тел с диаметром до 350 метров.

Исследователи заключили, что если до столкновения с крупным небесным телом будет менее недели, то запуск ядерных боеголовок станет единственной возможностью спасти человечество.

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