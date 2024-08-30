IKEA создала пижамный фурор с новым мировым рекордом

Сотрудники мебельной компании IKEA в Швеции установили мировой рекорд по количеству людей, принявших участие в пижамной вечеринке, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщают СМИ, достижение было зафиксировано сотрудниками Книги рекордов Гиннесса. Авторами рекорда стали сотрудники магазина в Эльмхульте, а именно 2052 человека. Представители компании заявили, что эта акция была частью IKEA по созданию декора спальни, способствующего улучшению сна.

"Хороший сон приносит пользу всем, и мы считаем, что, уделяя ему приоритетное внимание, мы можем действительно добиться больших перемен", - говорится в заявлении.

Авторы идеи выразили надежду, что люди, узнав про рекорд, задумаются о качестве своего сна и сделают этот вопрос приоритетным в своей жизни.

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