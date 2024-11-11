Ученые обнаружили неожиданную пользу пальмового масла

В сознании людей пальмовое масло - это чистый вред. Его ищут на этикетках, а когда находят, откладывают продукт подальше. Однако фармаколог Олег Медведев посоветовал не демонизировать продукт. Мы ничего не знали о его реальной пользе, передает Day.Az.

Китайские ученые установили, что употребление пальмового масла не ведет к атеросклерозу, а, наоборот, защищает от него. Этот вывод кажется удивительным, но его доказали в ходе серии экспериментов.

Выяснилось, что продукт обеспечивает правильную работу эндотелиальных клеток сосудов, их внутренней оболочки, в результате чего снижается риск образования холестериновых бляшек.

Однако атеросклероз - не единственное, от чего защищает пальмовое масло. Оно также борется с риском гипертензии, сахарного диабета, онкологии, уточнил Олег Медведев в разговоре с "Общественной службой новостей".

В масле есть жирная пальмитиновая кислота - она и отвечает за его свойства. Ради нее продукт стоит употреблять на регулярной основе и не обращать внимание на "страшилки".