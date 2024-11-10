Неизвестный объект развалился на части в небе над США

Тысячи людей по всему юго-западу США сообщают о том, что неизвестный объект развалился на части в небе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Жители Оклахомы и Техасе сообщают что обломки неизвестного объекта разлетелись по небу, оставив яркий светящийся след. Свидетели сообщают о ярких цветах, вспыхивающих на небе, а в соцсетях активно спорят о природе наблюдаемого явления. Самые популярные версии - метеор, космический мусор, крушение спутника и даже катастрофа инопланетного НЛО.

Официальной информации пока нет.