https://news.day.az/unusual/1705817.html Неизвестный объект развалился на части в небе над США - ВИДЕО Тысячи людей по всему юго-западу США сообщают о том, что неизвестный объект развалился на части в небе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители Оклахомы и Техасе сообщают что обломки неизвестного объекта разлетелись по небу, оставив яркий светящийся след.
Неизвестный объект развалился на части в небе над США - ВИДЕО
Тысячи людей по всему юго-западу США сообщают о том, что неизвестный объект развалился на части в небе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители Оклахомы и Техасе сообщают что обломки неизвестного объекта разлетелись по небу, оставив яркий светящийся след. Свидетели сообщают о ярких цветах, вспыхивающих на небе, а в соцсетях активно спорят о природе наблюдаемого явления. Самые популярные версии - метеор, космический мусор, крушение спутника и даже катастрофа инопланетного НЛО.
Официальной информации пока нет.
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