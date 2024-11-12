Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона

В США житель штата Массачусетс отсудил у бывшей невесты подаренное ей в честь помолвки кольцо стоимостью 70 тысяч долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Washington Post.

Брюс Джонсон и Кэролайн Сеттино познакомились в 2016 году и вскоре полюбили друг друга. Они путешествовали по всему миру, а мужчина дарил возлюбленной дорогие подарки. В 2017-м он сделал ей предложение и подарил помолвочное кольцо фирмы Tiffany & Co. Однако вскоре отношения между женихом и невестой разладились.

Джонсон заявил, что осенью 2017 года Сеттино стала плохо к нему относиться и перестала поддерживать. В частности, она кричала на него, называла "идиотом", а когда у него нашли рак простаты, отказалась сопровождать его во время поездок в больницу. В конце года он разорвал помолвку, а в 2018-м потребовал от женщины вернуть дорогое кольцо.

Сначала суд встал на сторону Сеттино, признал Джонсона виновным в разрыве отношений и постановил не возвращать ему кольцо. Однако после апелляции решение было пересмотрено, и женщину признали виновной в срыве свадьбы.

С 1959 года в Массачусетсе действовало правило, согласно которому в случае разрыва отношений до свадьбы кольцо оставалось у владелицы, если она не была инициатором разрыва. Однако теперь суд решил, что кольцо должно вернуться дарителю, потому что подарок на помолвку "делается с расчетом на свадьбу", а так как она не состоялась, то и подарок должен быть возвращен.