Ученые узнали о новой угрозе для здоровья из-за микропластика

Группа ученых из Норвежского университета естественных наук выяснила, что частицы микропластика помогают опасным для человека патогенам выживать при очистке воды. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новой рабоче ученые нашли патогены пищевого происхождения в пластисферах (экосистемах пластиковой среды), живущих на трех типах пластика в сточных водах. Они вывели эти микроорганизмы и использовали генетические методы для изучения обитателей пластисферовых сообществ.

Команда обнаружила разнообразные патогенные бактерии и вирусы, включая Listeria monocytogenes (листерии), Escherichia coli (кишечные палочки), а также норовирус и аденовирус.

Ученые сумеои успешно вырастили Klebsiella pneumoniae и Acinetobacter spp как в сырых, так и в очищенных сточных водах, что указывает на то, что биопленки пластисфер, вероятно, защищают патогены от обеззараживания на очистных сооружениях.

Результаты показали потенциал пластисфер для сохранения и распространения патогенов, что мешает безопасно использовать сточные воды. Если патогены смогут сохраняться в очищенных стоках, они смогут вновь попасть в пищевые цепочки.

Ученые добавили, что для полного удаления микропластика и его патогенов из сточных вод необходимо разрабатывать и внедрять инновации.