Обнаружены останки уникального крокодила

Палеонтологи из Перу обнаружили необычайно хорошо сохранившуюся окаменелость ювенильного гариала - морского крокодила, возраст которого составляет 10-12 миллионов лет. Эта находка была сделана в пустыне Окукахе, примерно в 350 км к югу от Лимы, а длина окаменелости достигает 3 метров.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет GMA News Online.

Это открытие важно тем, что представляет собой первый задокументированный случай ювенильного экземпляра этого вида. Это указывает на то, что к моменту своей смерти животное ещё не достигло взрослого размера.

Марио Гамарра, палеонтолог позвоночных, который возглавил реконструкцию, отметил характерные физические особенности древнего крокодила. В отличие от современных крокодилов и аллигаторов, этот гариал имел значительно удлинённую морду, которая была адаптирована для питания исключительно рыбой. По своим рыбоядным привычкам он напоминал современного индийского гариала. Гамарра подчеркнул, что это открытие помогает лучше понять эволюцию и экологическую роль древних крокодилов.

Раскопки были проведены совместно с Геологическим, горным и металлургическим институтом Перу и школой Ла-Унион. Этот район пустыни Окукахе уже дал множество окаменелостей эпохи миоцена, включая карликовых китов, дельфинов и акул, что делает его важной палеонтологической сокровищницей.

Это открытие имеет широкий контекст, ведь оно вписывается в историю морской эволюции миоцена - периода, который охватывает время от 5 до 23 миллионов лет назад. Такие ископаемые помогают ученым изучать морское биоразнообразие, климатические изменения того времени и реконструировать древние экосистемы, а также проследить эволюцию современных животных.

Для глобальной науки это открытие имеет особое значение, поскольку индийский гариал, ближайший живой родственник найденного окаменелого экземпляра, в настоящее время находится в списке Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Это придает открытию особое значение, так как оно позволяет взглянуть на виды, пережившие миллионы лет, но теперь сталкивающиеся с угрозами, вызванными утратой среды обитания и человеческой деятельностью.