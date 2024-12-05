Ученые нашли полмиллиона «фантомных» монет военной Японии

500 тысяч японских монет Мабороши, изготовленных из глины из-за нехватки металла во время Второй мировой войны, были обнаружены на складе в городе Киото. Об этом сообщает Arkeonews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Монеты находились в 15 деревянных ящиках на территории компании Shofu Inc. Она производила высококачественные фарфоровые зубы и керамику. В период нехватки металла (он полностью уходил на изготовление боеприпасов) компания получила заказ на керамические монеты.

Монеты номиналом в один "сен" диаметром 15 мм с одной стороны украшены горой Фудзи, а с другой - цветущей сакурой. Считается, что один сен стоит одну сотую долю йены.

Две другие компании, занимавшиеся изготовлением керамичексих монет, располагались в городах Сето (префектура Айти) и Арита (префектура Сага), где была развитая гончарная промышленность. Было выпущено в общей сложности около 15 миллионов керамических монет. Однако с окончанием войны монеты были раздавлены и выброшены, так и не попав в обращение, и получили название "монеты-фантомы". Считалось, что все они были уничтожены. Поэтому находка 500 тысяч таких монет удивительна, отметили ученые. Предметы передали монетному двору, который планирует выставить их в музее на своей территории, а также в своих филиалах в Сайтаме и Хиросиме.