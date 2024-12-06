Обнаружены свидетельства горячей воды на Марсе

Ученые Университета Кертина и Лозаннского университета обнаружили древнейшие свидетельства активности горячей воды на Марсе. Открытие было сделано при анализе марсианского метеорита и опубликовано в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали зерно циркона возрастом 4,45 миллиарда лет, найденное в метеорите NWA7034, известном как Black Beauty. В этом цирконе были выявлены геохимические отпечатки, которые доказывают наличие богатых водой жидкостей, участвовавших в формировании марсианской коры.

Для анализа применялась наномасштабная геохимия, позволившая обнаружить следы элементарных изменений в цирконе. С использованием этой техники исследователи смогли определить содержание таких элементов, как железо, алюминий, иттрий и натрий. Эти химические элементы добавились в циркон во время его формирования в условиях магматической активности и свидетельствуют о воздействии богатых водой жидкостей в период формирования минерала.

Ученые предполагают, что гидротермальные системы, выявленные на Марсе, играли важную роль в потенциальной обитаемости планеты, как это происходило на ранней Земле. Их анализ показывает, что вода присутствовала на Марсе на протяжении длительного времени, несмотря на удары метеоритов, изменявших поверхность планеты в ранний период ее существования.