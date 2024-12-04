Телескоп Джеймс Уэбб нашел новую «суперпушистую» планету

Международная команда ученых обнаружила четвертую планету в необычной планетной системе Kepler-51, где ранее уже были известны три "суперпушистых" планеты. Эти планеты, сравнимые по размеру с Сатурном, обладают аномально низкой плотностью, и их формирование остается загадкой для исследователей. Работа опубликована в журнале Astronomical Journal (AJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Система Kepler-51 уже привлекала внимание астрономов тремя планетами размером с Сатурн, но с плотностью, сравнимой с сахарной ватой. Они, вероятно, имеют небольшие ядра и огромные водородно-гелиевые атмосферы. Однако происхождение таких планет и сохранение их атмосфер до сих пор остаются загадкой.

Новое исследование сосредоточилось на изучении Kepler-51d, одной из планет системы, с помощью телескопа James Webb. Однако команда столкнулась с неожиданностью: планета прошла перед своей звездой на два часа раньше, чем предсказывали модели. Это отклонение привело ученых к выводу о существовании четвертой планеты - Kepler-51e, гравитационное влияние которой изменяет орбиты других планет системы.

Kepler-51e, по расчетам, имеет массу, схожую с другими планетами системы, и совершает полный оборот вокруг звезды за 264 дня. Дальнейшие наблюдения системы помогут уточнить орбиты и атмосферный состав планет, а также пролить свет на механизм их формирования.

Обнаружение планеты заставило уточнить расчеты массы и других характеристик системы, что может стать важным шагом для понимания процессов формирования таких необычных "супер-пушистых" планет.

"Новые данные о гравитационных взаимодействиях внутри системы позволят нам не только лучше понять особенности Kepler-51, но и, возможно, открыть другие планеты", - отметила Джессика Либби-Робертс, один из руководителей исследования.

Открытие Kepler-51e стало первым случаем обнаружения планеты с использованием телескопа Джеймс Уэбб и значительно усилило интерес ученых к изучению подобных систем.