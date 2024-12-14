Разгадана загадка необычного космического излучения

Ученые из Восточного Китайского университета (East China Normal University) предложили возможное решение проблемы избытка мюонов, возникающих в результате взаимодействия космических лучей с атмосферой Земли. Ключевую роль в этом процессе играет конденсация глюонов. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда высокоэнергетическое космическое излучение, состоящее в основном из протонов и гелия, взаимодействует с ядрами атомов в верхних слоях атмосферы, образуются каскады частиц, такие как пионы, каоны и барионы. Эти частицы затем распадаются, создавая мюоны - тяжелые аналоги электронов.

Мюоны обладают большой проникающей способностью и достигают поверхности Земли с энергией около четырех гигаэлектронвольт. Однако количество наблюдаемых мюонов превышает теоретически предсказанное на 30-60% для энергий от шести до шестнадцати эксаэлектронвольт.

Исследователи предполагают, что избыток мюонов может быть связан с особенностями первого столкновения космических лучей с ядрами в атмосфере. В этих столкновениях, согласно их гипотезе, происходит конденсация глюонов - частиц-переносчиков сильного взаимодействия.

Глюоны могут формировать состояния с высокой плотностью энергии, известные как глюонные конденсаты. Эти состояния создают больше "странных" кварков и антикварков - элементарных частиц материи. Кварки, в свою очередь, участвуют в образовании других частиц - каонов и пионов, приводя к увеличению количества мюонов. В условиях глюонной конденсации производство странных кварков увеличивается в 10 раз по сравнению с обычной кварк-глюонной плазмой.

Это исследование открывает новый подход к изучению процессов в высокоэнергетических столкновениях и взаимодействий космических лучей с атмосферой Земли. Традиционные модели физики не объясняют избыток мюонов, однако гипотеза глюонной конденсации может стать важным шагом в решении этой задачи.