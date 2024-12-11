В Англии экстремал поставил необычный мировой рекорд.

Как передает Day.Az, Джонни Дэвис спрыгнул с мотоцикла и стал скользить на ногах за железным конем. В это время байк разогнался до 256,72 км/ч.

Отмечается, что ещё никто не совершал этот трюк на такой скорости.