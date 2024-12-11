https://news.day.az/unusual/1714444.html Экстремал поставил необычный мировой рекорд - ВИДЕО В Англии экстремал поставил необычный мировой рекорд. Как передает Day.Az, Джонни Дэвис спрыгнул с мотоцикла и стал скользить на ногах за железным конем. В это время байк разогнался до 256,72 км/ч. Отмечается, что ещё никто не совершал этот трюк на такой скорости.
Экстремал поставил необычный мировой рекорд - ВИДЕО
В Англии экстремал поставил необычный мировой рекорд.
Как передает Day.Az, Джонни Дэвис спрыгнул с мотоцикла и стал скользить на ногах за железным конем. В это время байк разогнался до 256,72 км/ч.
Отмечается, что ещё никто не совершал этот трюк на такой скорости.
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