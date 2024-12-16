Когда у собак наступает старость?

Ученые из Ливерпульского университета и Университета Лоранда Этвеша выяснили, что собаки стареют раньше, чем принято считать. Пожилой возраст у них наступает после семи лет жизни, а старость - после 12,5 года.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Small Animal Practice (JSАР).

Изучив крупную базу данных электронных медкарт ветеринарных клиник, исследователи обнаружили, что подавляющее большинство собак, причисленных к пожилым, старше 7,25 года. Средний возраст 832 псов, которых ветеринары отнесли к "старческой" категории, составил 12,5 года.

Мелкие породы, такие как джек-рассел-терьеры, старели позже. Средний возраст престарелых представителей этой породы составил 14,1 года. В то время как у крупных собак, например, лабрадоров-ретриверов, старость наступала раньше - в возрасте от 10,5 до 13,6 года, в среднем около 12 лет. У собак смешанных пород порог старости составил 13,2 года, у бордер-колли - 12,7 года, а у кокер-спаниелей - 11,7 года.

Исследование также выявило пять наиболее распространенных проблем со здоровьем у пожилых собак. Ученые подсчитали, что 35% таких животных страдают от избыточного или недостаточного веса. 33% собак испытывают трудности с опорно-двигательным аппаратом, включая скованность и ограниченную подвижность.

У 31% животных также были обнаружены заболевания зубов, такие как зубной камень и пародонтит, причем среди кокер-спаниелей вероятность таких проблем была в 2,7 раза выше, чем у собак смешанных пород. На четвертом и пятом местах по распространенности находятся кожные заболевания (28%) и проблемы с пищеварением, включая рвоту и диарею (22%).

Авторы исследования отметили, что полученные данные могут помочь владельцам собак лучше подготовиться к старению своих питомцев. Они подчеркнули важность регулярных ветеринарных осмотров и профилактического ухода.