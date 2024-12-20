Ученые нашли "глаза" у водорослей

Ученые из Университета Сорбонна (Франция) выяснили, как микроводоросли диатомеи используют фитохромы - светочувствительные рецепторы, чтобы определять свое положение в водной толще. Эти механизмы играют ключевую роль в адаптации фитопланктона к изменяющимся условиям окружающей среды и поддержании морских экосистем.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Nature.

Фитопланктон, к которому относятся диатомеи, не только обеспечивает половину кислорода на планете, но и поглощает углекислый газ, способствуя регулированию климата. Однако механизм, управляющий распределением этих микроскопических организмов в океанах, долгое время оставался загадкой. Новое исследование ученых помогло пролить свет на их способность чувствовать и реагировать на изменения освещенности.

Результаты доказали, что чувствительные рецепторы фитохромы в геноме диатомей позволяют им ощущать изменения светового спектра. Это помогает микроводорослям определять вертикальное положение в водной толще, что особенно важно в регионах с интенсивным водным перемешиванием (к примеру, в полярных широтах). Кроме того, фитохромы помогают водорослям ориентироваться в сезонных изменениях, таких как продолжительность светового дня.

Ученые также провели анализ геномных данных. Он выявил, что фитохромы присутствуют только у диатомей, обитающих за пределами тропиков. Это подтверждает их связь с адаптацией к сезонным изменениям света.