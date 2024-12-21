https://news.day.az/unusual/1717163.html Пожилую женщину арестовали после жуткой находки в машине В Великобритании полицейские из графства Корнуолл нашли останки 50-летнего мужчины в машине в бизнес-центре и в связи с этим арестовали двух женщин. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun. Жуткую находку случайно сделали полицейские. После они вышли на след 80-летней и 50-летней женщин.
Пожилую женщину арестовали после жуткой находки в машине
В Великобритании полицейские из графства Корнуолл нашли останки 50-летнего мужчины в машине в бизнес-центре и в связи с этим арестовали двух женщин.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.
Жуткую находку случайно сделали полицейские. После они вышли на след 80-летней и 50-летней женщин. Их подозревают в расправе над пожилым мужчиной, сокрытии преступления и препятствовании его законному захоронению.
Женщины находятся под стражей, пока ведется расследование. Считается, что мужчина был знаком с подозреваемыми. Иные подробности не разглашаются.
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