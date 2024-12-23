Подсчитана скорость человеческой мысли

Ученые из Калифорнийского технологического института выяснили, что скорость обработки информации человеческим мозгом составляет всего 10 бит в секунду. Это значительно меньше, чем миллиарды операций, выполняемых современными компьютерами за тот же промежуток времени. Работа опубликована в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Органы чувств, такие как зрение, слух и осязание, передают мозгу данные с огромной скоростью. Однако, согласно новому исследованию, наш внутренний "компьютер" может обрабатывать лишь небольшой поток этой информации.

"Каждую секунду наш мозг извлекает всего 10 бит из триллионов, которые поступают от наших органов чувств. Эти 10 бит используются для восприятия окружающего мира и принятия решений", - отметил доктор Маркус Мейстер, ведущий автор исследования.

Для сравнения, выполнение сложной задачи, такой как сборка кубика Рубика вслепую, требует около 12 бит в секунду. Даже чтение текста, которое может на время повысить этот показатель до 50 бит, все еще остается далекой от скорости обработки современных компьютеров.

Ученые подчеркивают, что низкая скорость обработки информации может быть связана с эволюционной адаптацией. Наши предки существовали в относительно медленном окружающем мире, где текущая скорость мышления была достаточной для выживания. Мозг не нуждался в увеличении скорости обработки информации, так как внешняя среда требовала принятия решений лишь в редких ситуациях.

"Человеческий мозг с его 80 миллиардами нейронов и триллионами связей демонстрирует невероятную сложность. Однако, в отличие от компьютеров, которые обрабатывают данные параллельно, мозг обрабатывает многие процессы последовательно, что замедляет скорость обработки", - добавил Мейстер.

Возможно, в будущем развитие нейроинтерфейсов позволит компенсировать медлительность человеческого мозга за счет искусственного интеллекта, считают ученые.