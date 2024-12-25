Ученые сделали оригами из ДНК

Ученые из Университета Сиднея разработали программируемые наноструктуры с помощью технологии "ДНК-оригами". Работа опубликована в журнале Science Robotics (SR), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали ДНК, естественный строительный блок жизни, чтобы создать более 50 нанообъектов, включая мини-динозавров, танцующего робота и модель Австралии всего 150 нанометров в ширину - в тысячу раз меньше человеческого волоса.

Для этого они разработали модульные "воксели" из ДНК-оригами, которые могут объединяться в сложные трёхмерные структуры. В отличие от пикселей, воксели представляют собой объекты с тремя измерениями, и их можно настраивать для выполнения различных функций.

"Это похоже на использование конструктора, только вместо пластика или металла мы работаем с нанобиологией", - сообщил доктор Мин Три Лу, руководитель проекта.

Такой подход открывает путь к созданию нанороботов, которые могут выполнять различные задачи в синтетической биологии и наномедицине. Например, осуществлять доставку лекарств непосредственно в поражённые участки организма, повышая эффективность лечения и снижая побочные эффекты.

"Это исследование показывает, какой огромный потенциал открывает ДНК-оригами для создания универсальных и программируемых наноструктур", - добавил доктор Лу. - "Возможность проектировать и собирать любые компоненты открывает новые горизонты в нанотехнологиях."

С каждым этапом совершенствования "ДНК-оригами" возможность создания наномашин, способных работать в сложных средах, таких как человеческое тело, становится всё более реальной.

Работа открывает перспективы для множества применений, включая целевую доставку лекарств, создание адаптивных материалов и энергоэффективную обработку оптических сигналов.