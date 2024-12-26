Ученые научились искать самые маленькие опасные астероиды рядом с Землей

Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали методику обнаружения декаметровых астероидов - небольших космических камней, диаметр которых измеряется десятками метров. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя падение декаметрового астероида на Землю не грозит катастрофой масштаба вымирания динозавров, эти космические объекты способны произвести достаточно мощный взрыв в атмосфере.

В своей работе исследователи изучили главный пояс астероидов - кольцо каменистых фрагментов между Марсом и Юпитером. До недавнего времени ученые могли различать в нем обломки диаметром не менее одного километра. Новый подход позволил повысить разрешение поиска в 100 раз - до камней от 10 метров в поперечнике.

Метод основан на технике "сдвига и сложения" - способа обработки изображений, открытого в 1990-х годах. Он предполагает сдвиг нескольких снимков, снятых с одного и того же ракурса, а затем наложение их друг на друга. Таким образом можно выделить небольшие объекты из окружающего визуального шума.

Команда применила свой подход к изображениям звездной системы TRAPPIST-1, полученным с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Данные включали более 10 тыс. изображений звезды, которые изначально были сделаны для поиска признаков атмосфер вокруг внутренних планет системы.

После обработки изображений исследователи смогли обнаружить восемь известных астероидов в главном поясе.

Затем они посмотрели дальше и нашли 138 новых астероидов вокруг главного пояса, все в пределах десятков метров в диаметре - самые маленькие астероиды главного пояса, обнаруженные на сегодня.

По словам специалистов, их открытие поможет лучше понять процессы образования астероидов.