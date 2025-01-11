Обнаружены признаки формирующейся планеты

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) и Института астрономии Общества Макса Планка обнаружили локализованное накопление пылевых частиц за пределами орбит уже сформировавшихся планет у молодой звезды PDS 70, что может быть признаком формирования новой планеты. Результаты работы представлены в статье, размещенной на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PDS 70 представляет собой молодую звезду, окруженную протопланетным диском, внутри которого уже подтверждено наличие двух планет. Проведенные наблюдения выявили необычное распределение пыли, сосредоточенное в определенной области диска за пределами орбит этих планет. Это открытие дает ценную информацию о том, как сформированные планеты взаимодействуют с окружающим диском и способствуют последующему образованию новых планет.

Для исследования использовались наблюдения с высоким разрешением на длине волны 3 миллиметра, что позволило ученым ALMA зафиксировать более прозрачное и точное распределение пылевых частиц. Новые данные показали, что пыль в диске сосредотачивается в узкой области на внешнем краю орбит известных планет, формируя локализованный комок. Это накопление может быть вызвано гравитационным взаимодействием уже сформированных планет с диском. На основе этих данных была сделана оценка, что в этих областях могут происходить процессы роста частиц, ведущие к зарождению новой планеты.

Результаты исследования демонстрируют, как уже сформированные планеты могут влиять на окружающий их материал и запускать формирование новых планет. Наблюдения подтверждают гипотезу последовательного образования планетарных систем, где планеты возникают поочередно изнутри наружу.