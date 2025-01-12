Подтверждена причина угасания галактик

Международная команда исследователей с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) подтвердила предположение о том, что активность сверхмассивных черных дыр может оказывать влияние на прекращение звездообразования в галактиках. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эволюция галактик и причины их угасания являются ключевыми проблемами современной астрономии. Гигантские эллиптические галактики состоят в основном из старых звезд, что указывает на остановку формирования новых звезд на раннем этапе их развития. Согласно теории, активность сверхмассивных черных дыр, расположенных в ядрах галактик, может играть важную роль в этом процессе, подавляя звездообразование за счет воздействия на окружающую среду.

Первичные наблюдения велись с помощью телескопа Subaru, который фиксировал формирующиеся протокластеры галактик, существовавшие около 10 миллиардов лет назад. В этих регионах были обнаружены галактики, одни из которых продолжали активно формировать звезды, тогда как другие начали эволюционировать в гигантские эллиптические галактики. Телескоп также показал, что почти половина галактик в этих зонах содержит активные сверхмассивные черные дыры, однако разрешение данных не позволяло установить четкую связь между активностью черной дыры и звездообразованием.

Новые наблюдения с использованием JWST предоставили карты высокого разрешения массивных галактик в протокластере Spiderweb. Эти карты позволили детально изучить распределение звезд и оценить активность сверхмассивных черных дыр. Благодаря высокой точности данных стало возможно напрямую сравнить характеристики галактик с разным уровнем активности черных дыр.

Анализ показал, что галактики с активными черными дырами прекратили звездообразование, тогда как те, где черные дыры не проявляют активности, продолжают формировать звезды. Эти результаты подтверждают гипотезу, что активные черные дыры играют ключевую роль в подавлении звездообразования, влияя на процесс охлаждения газа, необходимого для формирования новых звезд.