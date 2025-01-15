Темные кометы пролили свет на происхождение океанов на Земле

Ученые из Йельского университета и Чикагского университета предположили, что важную роль в зарождении на Земле океанов могли сыграть так называемые темные кометы - космические тела, которые выглядят как астероиды, но проявляют поведение, характерное для комет. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вода в океанах нашей планеты стала одним из ключевых условий для зарождения жизни. Однако, несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не могут точно сказать, откуда она взялась. Одна из самых распространенных гипотез гласит, что вода попала на Землю в результате столкновений с космическими объектами, такими как кометы и астероиды.

Недавно обнаруженный класс объектов, известный как темные кометы, мог сыграть ключевую роль в этом процессе. Эти кометы отличаются от традиционных отсутствием пылевых хвостов и имеют внешний вид, характерный для астероидов.

С момента открытия первого такого объекта Оумуамуа в 2017 году, ученые обнаружили еще 14 подобных тел. Хотя происхождение темных комет остается неизвестным, их необычные ускорения, не связанные с гравитацией, могут быть вызваны выделением водяных паров, подобно обычным кометам. Это подтверждает гипотезу о том, что темные кометы могли быть важными участниками процесса доставки воды на раннюю Землю.

Обсерватория Веры Рубин, которая начнет свою работу в 2025 году, и будущая миссия JAXA Hayabusa2 позволят ученым более глубоко изучить состав и свойства темных комет. Ученые надеются, что эти исследования помогут ответить на главный вопрос: могли ли эти странные космические тела быть источником воды, без которой жизнь на Земле была бы невозможна.