Ученые впервые объяснили странную разновидность северного сияния

Канадские ученые из Университета Калгари впервые объяснили природу странных бело-серых пятен, иногда возникающих в небе во время полярного сияния. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необычный феномен выглядит как структурированная область белесого цвета среди зеленых и красных полярных огней. По словам специалистов, это явление уже упоминалось в других научных материалах, однако его происхождение оставалось неясным.

Белые пятна в северном сиянии впервые удалось детально рассмотреть благодаря прогрессу в технологиях фотосъемки, которые позволили зафиксировать настоящие цвета ночного неба.

Согласно выводам команды, белые области полярных сияний имеют схожий механизм появления, что и недавно открытый феномен сильного увеличения скорости теплового излучения (STEVE).

STEVE выглядит как узкая светло-лиловая полоса в ночном небе, простирающаяся на тысячи километров. Эти дуги предположительно возникают из-за движения горячего газа на высоте около 300 километров над Землей.

По словам ученых, STEVE и белые пятна северных сияний имеют очень похожую высоту спектра, однако существуют отдельно друг от друга. Группа назвала изученное ими явление структурированным континуальным излучением, отметив, что оно определенно имеет тепловую природу.