На Солнце произошли две сильные вспышки

Две вспышки предпоследнего класса мощности произошли на Солнце в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ"), передает Day.Az.

"Семнадцатого января в 05:11 мск (06:11 по бакинскому времени - ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3964 (N06W24) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 16 минут. <...> В 06:20 мск (07:20 по бакинскому времени) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3961 (S11E44) - вспышка M1.2 продолжительностью 28 минут", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышки класса М не происходили на Солнце с 11 января.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.