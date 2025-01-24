Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с британским островом

Британский остров Южная Георгия, находящийся в южной части Атлантического океана, оказался под угрозой столкновения с крупнейшим в мире айсбергом A23a. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Крупнейший в мире айсберг идет на разрушительное столкновение с отдаленным британским островом, создавая угрозу тысячам местных пингвинов и тюленей", - говорится в материале.

A23a появился в 1986 году, отколовшись от ледника Фильхнера. До 2020 года ледяная глыба сидела на мели, но затем айсберг начал двигаться на север. В 2024-м он попал в морскую ловушку, из которой освободился в декабре. Теперь он постепенно движется к Южной Георгии, до которой ему осталось примерно 270 км.