Ученые узнали, где лежат кости самых первых динозавров на Земле
Британские палеонтологи из Университетского колледжа Лондона нашли возможные места появления первых динозавров на Земле. Согласно их выводам, древнейшие останки доисторических ящеров могут покоиться под песками пустыни Сахары и джунглями Амазонки. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Известные окаменелости предполагают, что динозавры возникли около 230 млн лет назад в южных регионах древнего суперконтинента Гондвана, включавшего современные Южную Америку, Африку, Индию, Австралию и Антарктиду.
В новом исследовании команда смоделировала распространение самых ранних динозавров, включив известные эволюционные связи между группами этих животных, а также климатические и географические барьеры.
Результаты показали, что самые ранние динозавры, вероятно, появились в жарких экваториальных регионах Гондваны, которые включают современную Амазонию, пустыню Сахара и бассейн Конго. Эти динозавры были бы намного меньше своих потомков, не превышая размерами кур или собак.
Палеонтологи предполагают, что самые ранние динозавры были адаптированы к высоким температурам. Некоторые из их потомков, включая гигантских бронтозавров и диплодоков, сохранили свое предпочтение к жаркому и засушливому климату.
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