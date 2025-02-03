В Британии изобрели самовосстанавливающийся асфальт

Британские исследователи разработали асфальт, который восстанавливается после появления трещин, предотвращая появление выбоин без вмешательства человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, международная группа разработала самовосстанавливающийся битум, который благодаря спорам растений заделывает трещины по мере их образования. "Ремонт" асфальта теперь не потребует участия человека.

"Заделывая трещины, вы предотвращаете образование выбоин в будущем и продлеваете срок службы дороги. Мы можем продлить срок службы поверхности на 30 процентов", - сказал доктор Хосе Норамбуэна-Контрерас, исследователь проекта в Университете Суонси.