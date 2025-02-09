Найдено затерянное место, изображенное на древнем гобелене

Команда археологов из Ньюкаслского университета совместно с коллегами из Университета Эксетера обнаружила доказательства того, что в английском поселке Босем находилась личная резиденция Гарольда Годвинсона - последнего англосаксонского короля Англии. Этот дом, по мнению исследователей, изображен на гобелене из Байе - средневековой вышивке, рассказывающей о нормандском завоевании Англии в 1066 году. Работа опубликована в журнале The Antiquaries Journal (AntJournal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Босем, расположенный на побережье Западного Суссекса, дважды упоминается на гобелене как место, где Гарольд устраивает пир перед отплытием во Францию и куда он возвращается после поездки. До сих пор точное местонахождение его резиденции оставалось загадкой, но археологи считают, что смогли его установить.

Ученые использовали геофизические исследования, анализ карт и документов, а также переосмыслили результаты раскопок, проведенных в 2006 году.

Они обнаружили две средневековые постройки, одна из которых встроена в существующий дом и следы огромного деревянного здания, в котором находился личный туалет - редкая деталь для жилищ той эпохи, указывающая на элитный статус дома. Этот факт позволил исследователям с уверенностью заявить, что они нашли часть комплекса, изображенного на гобелене из Байе.

"Нормандское завоевание уничтожило старую англосаксонскую аристократию, оставив мало материальных свидетельств ее существования. Поэтому обнаружение резиденции Гарольда - настоящий прорыв",- отметил профессор Оливер Крейгтон из Университета Эксетера.