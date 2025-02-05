Найдена большая экзопланета, вращающаяся вокруг маленькой звезды

Международная группа астрономов с помощью высокоточного спектрографа NEID подтвердила существование одной из самых массивных экзопланет, обращающихся вокруг маломассивной звезды. Планета Gaia-4b, находящаяся в 244 световых годах от Земли, примерно в 12 раз массивнее Юпитера и совершает полный оборот вокруг своей звезды за 570 дней. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта планета стала первой, обнаруженной космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства с использованием астрометрического метода. В отличие от классического метода радиальных скоростей, при котором фиксируются колебания звезды под влиянием гравитации планеты, астрометрия позволяет измерять небольшие изменения положения звезды относительно фона далеких объектов.

Однако не все наблюдаемые отклонения звезд указывают на наличие планет. В рамках исследования астрономы изучили 28 звездных систем-кандидатов из каталога Gaia Astrometric Objects of Interest. Выяснилось, что 21 из них оказались двойными звездами, где маленький спутник имитировал эффект присутствия экзопланеты. Только одна система действительно содержала массивную планету - Gaia-4b.

Кроме того, исследователи обнаружили бурый карлик Gaia-5b в системе, расположенной в 134 световых годах от Земли. Его масса составляет 21 массу Юпитера, что делает его слишком тяжелым для планеты, но недостаточно массивным для поддержания термоядерных реакций, необходимых для звезды.

По словам ученых, дальнейший анализ данных Gaia и последующие наблюдения с Земли помогут лучше понять частоту ложных срабатываний в каталогах экзопланет. Это важный шаг в изучении динамики экзопланетных систем и уточнении критериев поиска новых миров за пределами Солнечной системы.