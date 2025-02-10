https://news.day.az/unusual/1728733.html Американцам предрекли массовую миграцию на фоне изменения климата Свыше 55 миллионов американцев к 2055 году покинут территорию США и уедут в регионы, менее подверженные климатическим рискам, говорится в исследовании First Street Technologies, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По прогнозам аналитиков, в основном американцы будут покидать Майами, Джексонвиль, Новый Орлеан и Сакраменто.
Американцам предрекли массовую миграцию на фоне изменения климата
Свыше 55 миллионов американцев к 2055 году покинут территорию США и уедут в регионы, менее подверженные климатическим рискам, говорится в исследовании First Street Technologies, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По прогнозам аналитиков, в основном американцы будут покидать Майами, Джексонвиль, Новый Орлеан и Сакраменто. В качестве основной причины аналитики назвали глобальное потепление и рост цен на страхование недвижимости в ближайшие десятилетия.
Отмечается, что экономической силы может оказаться недостаточно, чтобы удержать население в подверженных риску локациях. По оценкам экспертов, только в 2025 году переезд совершат 5,2 млн американцев.
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