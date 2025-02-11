В джунглях Мексики найден неизвестный ранее город доиспанской цивилизации

Археолог Педро Гильермо Рамон Селис из Университета Макгилла руководил группой исследователей, которым удалось создать трехмерные карты местности даже под плотным лесным покровом.

Исследование проводилось с помощью лазерного дальномерного сканера в Гиенголе, поселении сапотеков XV века на юге Оахаки, в Мексике. Как передает Day.Az, об этом сообщает Heritage Daily.

В рамках проведенного исследования LiDAR помог установить, что ранее известный археологам небольшой городок Гиенгола на самом деле был огромным укрепленным городом.Российская газета

Гиенгола, что переводится как "большой камень", служила военной крепостью сапотеков - коренной доколумбовой цивилизации, возникшей в центральных долинах Оахаки около 700 года до нашей эры