Раскрыт секрет движущей силы солнечного ветра

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) с помощью миссии Solar Orbiter пролили свет на происхождение солнечного ветра. Специалисты обнаружили, что тонкие струи, или "джеты" в корональных дырах Солнца создают быстрый и медленный солнечный ветер. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Солнечный ветер - поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем. Он влияет на всю Солнечную систему, включая Землю. Несмотря на десятилетия изучения, его происхождение оставалось загадкой. Быстрый солнечный ветер, как известно, исходит из корональных дыр - областей с открытыми магнитными линиями. Однако механизм выброса частиц и происхождение медленного солнечного ветра до сих пор не были ясны.

Используя данные Solar Orbiter, команда под руководством Лакшми Прадип Читта (Институт исследований солнечной системы Общества Макса Планка в Германии) обнаружила, что крошечные струи в корональных дырах выбрасывают частицы со скоростью около 100 км/с. Эти струи, напоминающие тонкие волосоподобные структуры, длятся около минуты и наблюдаются во всех темных пятнах на поверхности Солнца.

Комбинация инструментов Solar Orbiter позволила ученым напрямую связать струи с частицами солнечного ветра, измеренными космическим аппаратом. Более того, исследователи с удивлением обнаружили, что эти струи производят не только быстрый, но и медленный солнечный ветер.

"Это открытие стало неожиданностью. Один и тот же процесс управляет обоими типами солнечного ветра, что меняет наше понимание его происхождения", - отметили ученые.