Ученые забили тревогу из-за одной находки в Антарктиде

Ученые забили тревогу из-за обнаружения частиц микропластика в снегах Антарктиды. Об этом со ссылкой на Британскую антарктическую службу сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утверждается, что микропластик нашли около антарктических научных баз. По словам эколога Клары Манно, причиной этому могут быть верхняя одежда, веревки или флаги, использующиеся для обозначения безопасных маршрутов в лагере и возле него. Ученые также выразили беспокойство из-за того, что частицы микропластика удалось найти даже в таких отдаленных местах.

"Наши результаты свидетельствуют о загрязнении микропластиком даже в отдаленных и строго контролируемых районах. На Земле нет по-настоящему нетронутого места", - считает соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс.