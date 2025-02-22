Названы причины рекордного озеленения Земли к началу 2020-х годов

Американские ученые из Университета Дьюка и других институтов выяснили причины рекордного озеленения Земли в 2020 году за последние два десятилетия. Они обнаружили, что причиной увеличения растительного покрова на планете стало потепление климата, рост выбросов углекислого газа и другие факторы. Исследование опубликовано в научном журнале Remote Sensing of Environment (RSE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показал анализ спутниковых данных с 2001 по 2020 год, особенно заметный рост растительности наблюдался в северных и умеренных лесах, где повышение средних температур продлило вегетационный период.

В тропиках увеличение зелени было связано с высокими осадками в 2019-2020 годах, вызванными климатическими явлениями, такими как Ла-Нинья. Также важную роль сыграли усилия по восстановлению лесов, такие как масштабные лесопосадки в Китае и Индии.

Однако ученые предупреждают, что достижения могут быть обратимыми.

"Климатические экстремальные явления, нехватка воды и лесные пожары могут замедлить или даже обратить вспять эти положительные изменения", - подчеркнул соавтор исследования Вэньхун Ли.