Ученые узнали, почему соседняя галактика выбрасывает звезды на огромной скорости
Американские астрономы из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики выяснили, откуда в галактике Млечный Путь появляются гиперскоростные звезды (ГСЗ) - светила, движущиеся с аномально большими скоростями. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Гиперскоростные звезды впервые были обнаружены в 2005 году. Эти небесные тела способны разгоняться до 1000 километров в секунду. Раньше предполагалось, что они образуются в результате взаимодействия двойных звезд с черной дырой в центре Млечного Пути.
Однако новый анализ показал, что примерно половина из изученной популяции ГВЗ возникла в Большом Магеллановом Облаке (БМО) - галактике-спутнике Млечного Пути.
Исследователи построили модель, которая имитирует выброс звезд сверхмассивной черной дырой в БМО. Результаты показали, что распределение и скорости смоделированных звезд совпадают с наблюдаемыми данными.
Ученые также обнаружили, что скопление звезд в направлении созвездия Льва, известное как сверхплотность Льва, может быть связано с выброшенными из БМО звездами.
"Наша модель предполагает, что почти все звезды в сверхплотности Льва происходят из БМО и его черной дыры", - отметили авторы.
Это открытие ставит под сомнение текущие представления о том, что только крупные галактики содержат сверхмассивные черные дыры.
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