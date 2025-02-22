Квантовый компьютер сгенерировал конец света

Команда ученых из Техасского университета в Остине впервые использовала квантовый компьютер для моделирования катастрофического распада Вселенной. Об этом сообщает журнал Nature Physics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для изучения распада ложного вакуума, который потенциально угрожает существованию Вселенной, применялась 5,564-кубитная квантовая система. С помощью квантового компьютера D-Wave исследователи сконструировали упрощенную модель Вселенной, закодировав состояния квантового поля в кубиты.

Согласно одной из гипотез, космический вакуум может быть нестабильным. Если поле Хиггса окажется в метастабильном состоянии, оно может внезапно распасться, образовав "пузырь" истинного вакуума, который будет расширяться со скоростью света, уничтожая все на своем пути. Отмечается, что результаты совпали с теоретическими предсказаниями. Проведенное в рамках исследования моделирование успешно продемонстрировало создание частиц в расширяющейся Вселенной. Ученые смогли наблюдать, как формируются и взаимодействуют пузыри "истинного" вакуума.

По оценкам, поле Хиггса останется стабильным еще триллионы лет, однако подобное исследование открывает новые возможности для квантовых вычислений и космологии. В том числе ученые смогут проверить теорию мгновенного коллапса Вселенной.