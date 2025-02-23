Ученые выяснили, как сделать собак послушнее

Ученые из Венского университета ветеринарной медицины нашли идеальный способ заставить собаку следовать указаниям хозяина. Оказалось, что лучший способ привлечь внимание собаки - одновременно смотреть на объект и указывать на него.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (PRSB), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для эксперимента 20 собакам разных пород, включая пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок, надели специальные шлемы с трекерами глаз. Затем им предлагали выбрать между двумя мисками, одна из которых содержала лакомство. Собаки реагировали на разные сигналы: когда экспериментатор только указывал на миску, только смотрел на нее или делал и то, и другое одновременно. Наилучший результат был достигнут при одновременном указании на объект и направлении взгляда на него.

"Взгляд и жест полезны по отдельности, но вместе они работают эффективнее", - объяснил ведущий автор исследования Кристоф Фельтер.

Результаты показали, что собаки, скорее всего, воспринимают человеческие жесты не просто как направление, а как осмысленный сигнал. Однако ученые пока не готовы сделать окончательные выводы.

"Понимают ли они, что мы им сообщаем информацию, или просто следуют команде? Это еще предстоит выяснить", - добавил Фельтер.

Следующий этап исследования - выяснить, при каких условиях собаки лучше запоминают информацию.