Раскрыт секрет выживания единственного насекомого Антарктиды

Международная команда ученых под руководством Университета Осаки Метрополитен раскрыла одну из загадок жизненного цикла антарктической мошки (Belgica antarctica) - единственного насекомого в Антарктиде. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Антарктическая мошка выживает в условиях, где температура опускается ниже -40°C.

Результаты исследования показали, что насекомое справляется с суровым климатом, используя два типа гибернации: покой и облигатную (обязательную) диапаузу.

Личинки мошки достигают второй стадии развития к первой зиме и впадают в состояние покоя, что позволяет им быстро активизироваться при временном потеплении. Однако ко второй зиме личинки достигают четвертой стадии и впадают в обязательную диапаузу - период покоя, который заканчивается только с наступлением низких температур. Это позволяет всем особям синхронно окуклиться и превратиться во взрослых мошек к началу лета.

"Мы разработали метод выращивания антарктических мошек в лаборатории, что помогло нам понять их адаптацию к экстремальным условиям", - пояснил доктор Мизуки Ёсида, один из авторов исследования.

Уникальная стратегия мошки, сочетающая покой и диапаузу, ранее не наблюдалась у других организмов. Ученые предполагают, что подобные механизмы могут использоваться насекомыми в других суровых условиях, таких как Арктика или высокогорье.

Открытие может иметь практическое применение, например, в разработке методов сохранения биологических материалов при экстремально низких температурах.